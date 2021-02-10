Внаслідок стрілянини у лікарні у місті Баффало (штат Міннесота) поранення отримали четверо осіб, одна людина загинула. Підозрюваного заарештували.

Джерело: CNN

Деталі: Подія трапилась у клініці Allina Health Clinic. Підозрюваний, 67-річний чоловік, за даними поліції, був відомий правоохоронцям. Зазначається, що затриманий відкрив вогонь в лікарні, поранивши 5 осіб.

Одна жертва померла вже в лікарні. Троє із постраждалих перебувають у критичному, але стабільному стані. Одну людину вже виписали із лікарні.

Наразі поліція не знайшла підтвердження, що зловмисник пов’язаний із тероризмом. В місці його проживання провели обшуки та вилучили підозрілі предмети.