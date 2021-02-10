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Мужчина открыл огонь в больнице в США: есть жертвы

Среда, 10 февраля 2021, 02:35
Мужчина открыл огонь в больнице в США: есть жертвы
67-летний злоумышленник

В результате стрельбы в больнице в городе Баффало (штат Миннесота) ранения получили четыре человека, один человек погиб. Подозреваемого арестовали.

Источник: CNN

Детали: Инцидент произошел в клинике Allina Health Clinic. Подозреваемый, 67-летний мужчина, по данным полиции, был известен правоохранителям. Отмечается, что задержанный открыл огонь в больнице, ранив 5 человек. 

Одна жертва умерла уже в больнице. Трое из пострадавших находятся в критическом, но стабильном состоянии. Одного человека выписали из больницы.

В настоящее время полиция не нашла подтверждения, что злоумышленник связан с терроризмом. На месте его жительства провели обыски и изъяли подозрительные предметы.

Украинская правда

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