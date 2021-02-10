COVID в Україні: 3,4 тисячі нових випадків, 2 тисячі госпіталізацій 

За добу 9 лютого діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 3 409 особам, при цьому в лікарні потрапили 2 046 хворих, померли 163 особи, одужали 7 768 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільше підтверджених випадків у вівторок зареєстрували в Івано-Франківській області (410), у м. Київ (297), у Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях.

Серед нових хворих – 244 дитини та 298 медпрацівників.

За минулу добу в лабораторіях зробили 43 767 тестувань: методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972. Із березня методом ПЛР проведено 6 447 576 тестувань.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 1 253 055 осіб, з них одужали 1 092 376 осіб, а померли від ускладнень коронавірусної хвороби 23 934 людини.

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