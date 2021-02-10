Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Украине 3,4 тысячи новых случаев, 2 тысячи госпитализаций

Среда, 10 февраля 2021, 07:18
COVID в Украине 3,4 тысячи новых случаев, 2 тысячи госпитализаций

За сутки 9 февраля диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 3 409 людям, при этом в больницы попали 2 046 больных, умерли 163 человека, выздоровели 7 768 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего подтвержденных случаев во вторник зарегистрировали в Ивано-Франковской области (410), в г. Киев (297), в Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.

 

Среди новых заболевших – 244 ребенка и 298 медработников.

За прошедшие сутки в лабораториях сделали 43 767 тестирований: методом ПЦР – 27 795, методом ИФА – 15 972. С марта методом ПЦР проведено 6 447 576 тестирований.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 253 055 человек, из них выздоровели 1 092 376 человек, а умерли от осложнений коронавирусной болезни 23 934 человека.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
Все новости...
Реклама: