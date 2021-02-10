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COVID в Украине 3,4 тысячи новых случаев, 2 тысячи госпитализаций

Среда, 10 февраля 2021, 08:18

За сутки 9 февраля диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 3 409 людям, при этом в больницы попали 2 046 больных, умерли 163 человека, выздоровели 7 768 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего подтвержденных случаев во вторник зарегистрировали в Ивано-Франковской области (410), в г. Киев (297), в Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.

 

Среди новых заболевших – 244 ребенка и 298 медработников.

За прошедшие сутки в лабораториях сделали 43 767 тестирований: методом ПЦР – 27 795, методом ИФА – 15 972. С марта методом ПЦР проведено 6 447 576 тестирований.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 253 055 человек, из них выздоровели 1 092 376 человек, а умерли от осложнений коронавирусной болезни 23 934 человека.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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