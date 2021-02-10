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У Зеленського створили "трійки" для виконання обіцянок і рятування рейтингу

Середа, 10 лютого 2021, 09:02
У Зеленського створили трійки для виконання обіцянок і рятування рейтингу
Фото ОПУ

У владі вирішили створити так звані рятувальні "трійки", які мають напрацювати закони для виконання передвиборчих обіцянок президента Володимира Зеленського і відповідно підняти його рейтинг.

Джерело: стаття "Української правди" Рятувальні "трійки". Як Зеленський бере Раду під зовнішнє управління

Дослівно: ""Трійки" – це близько 20 профільних груп, в кожну з яких входять відповідний голова комітету Ради, член Кабміну і заступник глави ОПУ. Їхнє завдання – скласти план і написати закони під програму президента".

Деталі: За словами співрозмовників УП, зустрічі в "трійках" проходять або очно, або онлайн. На якомусь етапі до них може підключатись і прем’єр Денис Шмигаль.

Зокрема, є економічна "трійка", фінансова, податкова – загалом "трійок" приблизно стільки, скільки є комітетів у Раді (у ВР 23 комітети – ред.). На них вирішують, які закони треба підготувати, щоб виконати обіцянки Зеленського, що саме туди записати, і коли це можна провести через комітети і парламент.

Модерувати роботу "трійок", контролювати написання законів та простежити за їх розглядом в Раді має віцеспікер і представник президента у ВР Руслан Стефанчук. 

Зазначається, що у роботу "трійок" ніяк не включений спікер Ради Дмитро Разумков.

За словами співрозмовників УП, це все робиться ще й для того, щоб Стефанчук, якого Зеленський хотів би бачити у кріслі Разумкова, інтегрувався у ланцюжок прийняття рішень у державі і таким чином отримав кар’єрний трамплін для підняття у парламентській ієрархії.  

Українська правда

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Теми: ЗеленськийрейтингВерховна Рада
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