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У Зеленского создали "тройки" для выполнения обещаний и спасения рейтинга

Среда, 10 февраля 2021, 09:02
У Зеленского создали тройки для выполнения обещаний и спасения рейтинга
Фото ОПУ

Во власти решили создать так называемые спасательные "тройки", которые должны наработать законы для выполнения предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского и соответственно поднять его рейтинг.

Источник: статья "Украинской правды" Спасательные "тройки". Как Зеленский берет Раду под внешнее управление

Дословно: ""Тройки" – это около 20 профильных групп, в каждую из которых входят соответствующий председатель комитета Рады, член Кабмина и заместитель главы ОПУ. Их задача – составить план и написать законы под программу президента".

Детали: По словам собеседников УП, встречи в "тройках" проходят очно или онлайн. На каком-то этапе к ним может подключаться и премьер Денис Шмыгаль.

В частности, есть экономическая "тройка", финансовая, налоговая – в общем "троек" примерно столько, сколько комитетов в Раде (в ВР 23 комитета – ред.). На них решают, какие законы надо подготовить, чтобы выполнить обещания Зеленского, что именно туда записать, и когда это можно провести через комитеты и парламент.

Модерировать работу "троек", контролировать написание законов и проследить за их рассмотрением в Раде должен вице-спикер и представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

Отмечается, что в работу "троек" никак не включен спикер Рады Дмитрий Разумков.

По словам собеседников УП, это все делается еще и для того, чтобы Стефанчук, которого Зеленский хотел бы видеть в кресле Разумкова, интегрировался в цепочку принятия решений в государстве и таким образом получил карьерный трамплин для поднятия в парламентской иерархии.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийрейтингВерховная Рада
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