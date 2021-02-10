Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Турчинов: Порошенко готовий очолити уряд, а Навальний – союзник України

Середа, 10 лютого 2021, 10:02
Турчинов: Порошенко готовий очолити уряд, а Навальний – союзник України

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко готовий очолити оновлений уряд країни, а російський опозиціонер Олексій Навальний може стати Україна союзником.

Джерело: Турчинов в інтерв’ю "BBC News Україна

Пряма мова: "Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник, тому що він, як і ми, бореться з режимом Путіна. І послаблення та повалення цього режиму в будь-якому форматі є в інтересах України. 

Тому я дивлюся на Навального як на союзника. Тому що "ворог нашого ворога" - наш союзник. Росія - це колос на глиняних ногах. І рано чи пізно - хочеться вірити, що не дуже пізно, режим Путіна повалять".

Деталі: Зараз Турчинов очолює штаб партії "Європейська солідарність".

За його словами, п’ятий президент Порошенко, готовий очолити уряд, який би працював на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Турчинов додав, що для цього потрібні дострокові вибори Верховної Ради: "Далі будемо виправляти те, що вони зробили... Я сподіваюся, що (у чинної влади) вистачить якщо не розуму, то хоча б інстинкту самозбереження, щоб піти на дострокові вибори і віддати той тягар, який вони не можуть тягнути".

"Українська правда" у Threads

Теми: ТурчиновПорошенкоНавальний
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Турчинов
Турчинов: Порошенко буде ходити на допити після повернення з-за кордону
Зеленський: Турчинов втратив Крим, а Порошенко Донбас – це моя думка
Турчинов розповів, що просив Медведчука передати Путіну
Останні новини
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
Усі новини...
Реклама: