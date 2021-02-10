Турчинов: Порошенко готовий очолити уряд, а Навальний – союзник України

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко готовий очолити оновлений уряд країни, а російський опозиціонер Олексій Навальний може стати Україна союзником.

Джерело: Турчинов в інтерв’ю "BBC News Україна"

Пряма мова: "Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник, тому що він, як і ми, бореться з режимом Путіна. І послаблення та повалення цього режиму в будь-якому форматі є в інтересах України.

Тому я дивлюся на Навального як на союзника. Тому що "ворог нашого ворога" - наш союзник. Росія - це колос на глиняних ногах. І рано чи пізно - хочеться вірити, що не дуже пізно, режим Путіна повалять".

Деталі: Зараз Турчинов очолює штаб партії "Європейська солідарність".

За його словами, п’ятий президент Порошенко, готовий очолити уряд, який би працював на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Турчинов додав, що для цього потрібні дострокові вибори Верховної Ради: "Далі будемо виправляти те, що вони зробили... Я сподіваюся, що (у чинної влади) вистачить якщо не розуму, то хоча б інстинкту самозбереження, щоб піти на дострокові вибори і віддати той тягар, який вони не можуть тягнути".