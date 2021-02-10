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Турчинов: Порошенко готов возглавить Кабмин, а Навальный – союзник Украины

Среда, 10 февраля 2021, 11:02

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко готов возглавить обновленное правительство страны, а российский оппозиционер Алексей Навальный может стать для Украины союзником.

Источник: Турчинов в интервью "BBC News Украина"

Прямая речь: "Не думаю, что Навальный - большой друг Украины. Но он наш союзник, потому что он, как и мы, борется с режимом Путина. И ослабление и свержение этого режима в любом формате в интересах Украины.

Поэтому я смотрю на Навального как на союзника. Потому что "враг нашего врага" - наш союзник. Россия - это колосс на глиняных ногах. И рано или поздно - хочется верить, что не очень поздно, режим Путина свергнут".

Детали: Турчинов возглавляет штаб партии "Европейская солидарность".

По его словам, пятый президент Порошенко готов возглавить правительство, которое бы работало на европейскую и евроатлантическую интеграции.

Турчинов добавил, что для этого нужны досрочные выборы Верховной Рады: "Дальше будем исправлять то, что они сделали... Я надеюсь, что (в действующей власти) хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения, чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут тянуть".

Темы: ТурчиновПорошенкоНавальный


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