У Дніпрі за 5 хвилин звільнили 655 чиновників і працівників мерії

Міська рада Дніпра скоротила 655 співробітників районних адміністрацій і департаментів на засіданні 10 лютого.

Джерело: мер міста Борис Філатов у Facebook, засідання позачергової сесії міськради, місцеве видання dnepr.info

Пряма мова Філатова: "Звільнили з мерії 655 осіб. Затвердили нову структуру. Сесія пройшла за 9 хвилин, включаючи два рази виконання Гімну. Спасибі депутатському корпусу за переважну підтримку ініціатив міського голови. Рухаємося далі".

Деталі: Раніше в соцмережі Філатов пояснив, що скорочення пов'язані з тим, що десь об'єднують комунальні підприємства, десь скорочують "зайвий адміністративний персонал", прибирають дублюючий функціонал, а десь замінюють "перекладання паперів цифровими технологіями".

Він обіцяв надати громаді "всі вичерпні пояснення по кожному конкретному випадку", а звільненим людям, по можливості, – альтернативи працевлаштування та дотримання їхніх трудових і соціальних прав.

Філатов відзначив, що це другий етап оптимізації структури міського господарства.

На першому етапі в Дніпрі укрупнили міські медичні заклади.

Далі, за словами мера, на черзі, міські бібліотеки, палаци культури, спортивні школи та ін.

Філатов підкреслив, що вжиті заходи дозволять міському бюджету заощадити "десятки, якщо не сотні мільйонів гривень, які будуть спрямовані на розвиток міської інфраструктури та зроблять прекрасне місто ще більш комфортним і зручним для життя".

За даними місцевого видання dnepr.info, найбільше людей скоротили в районних адміністраціях Новокодакського (36 осіб), Соборного (35), Шевченківського (33) і Амур-Нижньодніпровського (31) районів.

В інспекції з питань праці та зайнятості населення звільнять 30 осіб, а в департаменті економіки, фінансів і міського бюджету – 29. Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради скоротить штат на 9 осіб, а департамент забезпечення діяльності міської ради – на 4 людини.

Крім того, на засіданні депутати затвердили заступників мера Дніпра – загалом їх у Філатова буде вісім.