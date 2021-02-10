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В Днепре за 5 минут уволили 655 чиновников и работников мэрии

Среда, 10 февраля 2021, 10:42
В Днепре за 5 минут уволили 655 чиновников и работников мэрии
Фото dniprorada.gov.ua

Городской совет Днепра сократил 655 сотрудников районных администраций и департаментов на заседании 10 февраля.  

Источник: мэр города Борис Филатов в Facebook, заседание внеочередной сессии горсовета, местное издание dnepr.info

Прямая речь Филатова: "Уволили из мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за 9 минут, включая два раза исполнение Гимна. Спасибо депутатскому корпусу за подавляющую поддержку инициатив городского головы. Двигаемся дальше".

Детали: Ранее в соцсети Филатов объяснил, что сокращения связаны с тем, что где-то объединяют коммунальные предприятия, где-то сокращают "лишний административный персонал", убирают задвоенный функционал, а где-то заменяют "перекладывание бумаг цифровыми технологиями".

Он обещал предоставить общине "все исчерпывающие пояснения по каждому конкретному случаю", а увольняемым людям, по возможности, – альтернативы трудоустройства и соблюдене их трудовых и социальных прав.

Филатов отметил, что это второй этап оптимизации структуры городского хозяйства.

На первом этапе в Днепре укрупнили городские медицинские учреждения.

Далее, по словам мэра, на очереди, городские библиотеки, дворцы культуры, спортивные школы и пр.

Филатов подчеркнул, что принимаемые меры позволят городскому бюджету сэкономить "десятки, если не сотни миллионов гривен, которые будут направлены на развитие городской инфраструктуры и сделают прекрасный город ещё более комфортабельным и удобным для жизни".

По данным местного издания dnepr.info, больше всего людей сократили в районных администрациях Новокодакского (36 человек), Соборного (35), Шевченковского (33) и Амур-Нижнеднепровского (31) районов.  

В инспекции по труду и занятости населения уволят 30 человек, а в департаменте экономики, финансов и городского бюджета – 29. Департамент обеспечения деятельности исполнительных органов городского совета сократит штат на 9 человек, а департамент обеспечения деятельности городского совета –  на 4 человека.

Кроме того, на заседании депутаты утвердили заместителей мэра Днепра – всего их у Филатова будет восемь.  

Украинская правда
Темы: Днепрувольнениеместная власть
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