Баканов розповів, як хоче змінити розпочату Радою реформу СБУ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив про необхідність доопрацювання законопроєкту №3196-д, який передбачає реформування Служби і який був ухвалений парламентом у першому читанні.

Про це йдеться у коментарі Баканова, наданому "Українській правді" та "Європейській правді" пресслужбою СБУ.

У заяві визначені ключові напрямки, які, на думку СБУ, необхідно змінити в документі перед винесенням на остаточне голосування.

У СБУ не підтримують повну відмову від досудового розслідування і вважають доцільним такий крок лише тоді, "коли ми створимо єдиний незалежний орган досудового розслідування". "Який не здійснюватиме при цьому оперативно-розшукової діяльності", - зазначив керівник СБУ. Варто зауважити, що створення органу, про який згадав Баканов, наразі ще не розпочалося.

Як відомо, чинний законопроєкт передбачає, що функції досудового розслідування мають бути передані Державному бюро розслідувань до 2024 року, з можливістю продовження для вже відкритих справ до 2026 року, проти чого виступають в СБУ.

Також голова СБУ проти зменшення кількості співробітників до 17 000 протягом трьох років, мотивуючи це навантаженням на бюджет через необхідність компенсаційних виплат. "Треба зважати на фінансові ускладнення та необхідність знизити навантаження на державний бюджет України", - пояснив Іван Баканов. Він натомість запропонував скорочувати Службу за рахунок дострокового виходу на пенсію військовослужбовців.

Очільник СБУ не уточнив імовірну тривалість скорочення чисельності Служби за цього сценарію.

Слід зазначити, що обидва пункти, які критикує Баканов, отримали підтримку Міжнародної дорадчої групи (НАТО, КМЄС, США), яка консультує Україну щодо реформи СБУ.

Зокрема, ці організації наголошують, що навіть за передбаченого проєктом масштабу скорочення штату СБУ все одно матиме доволі високу чисельність у порівнянні з західними контррозвідками, через що партнери радять зосередитися на ефективності оновленої Служби і високому фінансовому забезпеченні співробітників за скорочення їхньої кількості.

Також нагадаємо, що у листопаді минулого року Баканов в інтерв’ю агенції "Інтерфакс-Україна" виступав категорично проти ухвалення законопроєкту №3196-д. Зараз він не виступає категорично проти, але наголошує на необхідності "подальшого серйозного доопрацювання до його другого читання у ВР". "Реформа СБУ - це відповідальний крок, який не залишає народним обранцям права на помилку. В умовах гібридної агресії реформування спецслужби - надтонка робота", - пояснює Баканов.

Раніше Міжнародна дорадча група привітала ухвалення у першому читанні законопроєкту про СБУ, але очікує, що до другого читання проєкт буде доопрацьовано.

28 січня Верховна рада України ухвалила за основу нову редакцію закону про Службу безпеки України. За ухвалення проголосувало 285 народних депутатів.

Реформа, у разі остаточного схвалення, передбачає перетворення СБУ з правоохоронного на контррозвідувальний орган. Зокрема, СБУ позбудеться повноважень у сфері економіки та боротьби з корупцією, а після 2024 року – якщо ця норма не буде змінена під час другого читання - повністю позбудеться функцій досудового слідства.

Також передбачені суттєве скорочення чисельності Служби та її демілітаризація – співробітники більшості підрозділів матимуть не військові, а спеціальні звання.

Реформування Служби безпеки України є одним з критеріїв зближення України до НАТО.

Детальніше про ухвалені зміни - у публікації: Реформа попри опір: як має змінитися Служба безпеки України