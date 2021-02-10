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НАБУ почало розслідувати закупівлю вакцин від COVID

Середа, 10 лютого 2021, 12:53
НАБУ почало розслідувати закупівлю вакцин від COVID

Національне антикорупційне бюро розслідує закупівлю вакцин проти коронавірусу.

Джерело: в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук на брифінгу 10 лютого

Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів, чи відповідає дійсності інформація про відкриття провадження за підозрою очільника МОЗ Максима Сепанова в зловживанні службовим становищем у зв’язку з нібито заблокованими ним іншими угодами про закупівлю вакцин проти коронавірусу на користь угоди з компанією "Лекхім", Грищук відповів:

Пряма мова: "Без прізвищ. НАБУ дійсно у лютому розпочало розслідування (буквально кілька днів тому) стосовно закупівлі вакцини".

Деталі: Подробиць та фігурантів Грищук не навів, посилаючись на таємницю слідства.

Що передувало: Рада громадського контролю НАБУ повідомила, що бюро 3 лютого розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань при закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech по $17,85 за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяНАБУМОЗ
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