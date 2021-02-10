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НАБУ начало расследовать закупку вакцин от COVID

Среда, 10 февраля 2021, 12:53
НАБУ начало расследовать закупку вакцин от COVID

Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку вакцин против коронавируса.

Источник: и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук на брифинге 10 февраля

Детали: Отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация об открытии производства по подозрению главы Минздрава Максима Сепанова в злоупотреблении служебным положением в связи с якобы заблокированными им другими соглашениями о закупке вакцин против коронавируса в пользу соглашения с компанией "Лекхим", Грищук ответил :

Прямая речь: "Без фамилий. НАБУ действительно в феврале начало расследование (буквально несколько дней назад) по закупкам вакцины".

Детали: Подробностей и фигурантов Грищук не привел, ссылаясь на тайну следствия.

Что предшествовало: Совет общественного контроля НАБУ сообщил, что бюро 3 февраля начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Валентина Романенко, УП
Темы: вакцинацияНАБУМинздрав
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