Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

НАБУ начало расследовать закупку вакцин от COVID

Среда, 10 февраля 2021, 13:53

Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку вакцин против коронавируса.

Источник: и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук на брифинге 10 февраля

Детали: Отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация об открытии производства по подозрению главы Минздрава Максима Сепанова в злоупотреблении служебным положением в связи с якобы заблокированными им другими соглашениями о закупке вакцин против коронавируса в пользу соглашения с компанией "Лекхим", Грищук ответил :

Прямая речь: "Без фамилий. НАБУ действительно в феврале начало расследование (буквально несколько дней назад) по закупкам вакцины".

Детали: Подробностей и фигурантов Грищук не привел, ссылаясь на тайну следствия.

Что предшествовало: Совет общественного контроля НАБУ сообщил, что бюро 3 февраля начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Валентина Романенко, УП
Темы: вакцинацияНАБУМинздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

Гимн России на чемпионате мира заменят музыкой Чайковского

список дорогНа дорогах Украины установят еще 220 камер фотовидеофиксации

Ближайшие два дня погода ухудшится: обещают снег, мороз и метели

НАБУ начало расследовать закупку вакцин от COVID

Дело Трампа: расшифровка разговора Джулиани с Ермаком попала в СМИ

ЕС может снять санкции с сына Януковича, Арбузова, Клименко и Табачника - СМИ

Все новости...
вакцинация
"Лекхим" подала заявку на регистрацию китайской вакцины в Украине
Списки на вакцинацию от коронавируса еще до конца не готовы – ЦОЗ
Украина может получить 90 миллионов долларов кредита за вакцинацию от COVID-19
Последние новости
16:29
Украина и ЕС начинают пересмотр торговой части Соглашения об ассоциации
16:28
видеоПритула: Игрок на поле. Я в игре. Не дождетесь!
16:22
Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне
16:21
Польша перепродаст 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине - Еврокомиссия
16:20
"Нафтогаз" поднял на 20% цену на газ для теплопоставщиков
16:15
Украина исследует запись, которая может доказать не случайное сбивание Ираном самолета МАУ
16:05
Два российских бомбардировщика 5 часов летали над Черным морем
16:00
В 2020 году в Украину импортировали легковых авто из США на 600 миллионов долларов
15:52
Дело "Приватбанка" могут забрать у НАБУ - Сытник
15:50
Украина работает над "виртуальным мобильным номером" для ОРДЛО – Резников
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!