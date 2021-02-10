Найближчі два дні погода погіршиться: обіцяють сніг, мороз і хуртовини

У найближчі дві доби 11 і 12 лютого на більшості територій України, крім південного сходу, очікуються складні погодні умови та поступове зниження температури.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Укргідрометцентр



Деталі: 11 лютого, крім південного сходу, часом сніг, мокрий сніг, на Закарпатті, вдень і в центральних, подекуди в північних і Харківській областях із дощем. У західних, удень і в північних областях значні, в Карпатському регіоні сильні опади.



У центральних, північних областях і на Прикарпатті місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.



На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця, хуртовини.



Температура в північних і більшості західних областей вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі від 2° тепла до 5° морозу, вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні країни 9-14° тепла.

прогноз на 11 лютого

У Києві вночі без опадів, удень сильний сніг. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 8-10°, вдень 1-3° морозу.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 11 лютого найвища температура вдень була +8,8° у 1958, 1997 рр., найнижча вночі -25,0° у 1909 р.



У п'ятницю, 12 лютого, також будуть складні погодні умови: сніг і мокрий сніг, удень на південному сході з дощем, уночі в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях сильний сніг (лише в східних областях уночі без істотних опадів).



На дорогах ожеледиця, хуртовини.



Температура протягом доби 5-13° морозу, на заході до 15°, в Карпатах близько 20° морозу; в південно-східній частині вночі та вдень від 3° морозу до 5° тепла.

прогноз на 12 лютого

У Києві 12 лютого вночі сильний, удень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура вночі та вдень 8-10° морозу.