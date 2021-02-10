Ближайшие два дня погода ухудшится: обещают снег, мороз и метели

В ближайшие двое суток 11 и 12 февраля на большей части территории Украины, кроме юго-востока, ожидаются сложные погодные условия и постепенное снижение температуры.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 11 февраля, кроме юго-востока, временами снег, мокрый снег, на Закарпатье, днем ​​и в центральных, местами в северных и Харьковской областях с дождем. В западных, днем ​​и в северных областях значительные, в Карпатском регионе сильные осадки.

В центральных, северных областях и на Прикарпатье местами налипание мокрого снега, гололед.

На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица, метели.

Температура в северных и большинстве западных областей ночью 6-11° мороза, днем ​​0-5° мороза; на остальной территории ночью от 2° тепла до 5° мороза, днем ​​1-6° тепла, на крайнем юге страны 9-14° тепла.

прогноз на 11 февраля

В Киеве ночью без осадков, днем ​​сильный снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 8-10°, днем ​​1-3° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 февраля самая высокая температура днем ​​была +8,8° в 1958, в 1997 гг. Самая низкая ночью -25,0° в 1909 году.

В пятницу, 12 февраля, также будут сложные погодные условия: снег и мокрый снег, днем ​​на юго-востоке с дождем, ночью в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях сильный снег (только в восточных областях ночью без существенных осадков).

На дорогах гололедица, метели.

прогноз на 12 февраля

Температура в течение суток 5-13° мороза, на западе до 15°, в Карпатах около 20° мороза; в юго-восточной части ночью и днем ​​от 3° мороза до 5° тепла.

В Киеве 12 февраля ночью сильный, днем ​​умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью и днем ​​8-10° мороза.