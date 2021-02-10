На дорогах України встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації

У 2021 році на дорогах України встановлять ще 220 стаціонарних камер фотовідеофіксації.

Джерело: очільник МВС Арсен Аваков у Twitter, заступник директора департаменту МВС комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало у Facebook, заступник міністра МВС Антон Геращенко на брифінгу

Пряма мова: "Ще більше безпеки на дорогах. Цьогоріч планується встановити 220 камер фотовідеофіксації по Україні. За 8 місяців 2020-го на ділянках роботи 48 комплексів автофіксації порушень ПДР кількість ДТП з постраждалими зменшилася втричі. +210 млн.грн. у бюджет".

Деталі: Міністр також виклав інфографіку, яка уточнює, де саме будуть встановлюватися ці камери.

Як уточнює Тракало, за 8 місяців діяльності системи автофіксації кількість правопорушень у місцях, де встановлені 48 камер, зменшилася втричі, а винесених за перевищення швидкісного режиму постанов – у шість разів.

З понад 210 мільйонів гривень штрафів, 84% - сплачено за так званим "пільговим тарифом" у перші 10 днів, що свідчить про готовність учасників дорожнього руху брати відповідальність за безпеку на дорогах.

На брифінгу Геращенко також повідомив, що крім стаціонарних камер у 2021 році почнуть впроваджувати проєкт із авто-фантомами. За словами заступника Авакова, чотири машини вже обладнуються радарами і будуть запущені в режимі тестування. Після перевірки за 2021-2023 рік, планується закупити до 100 таких машин.

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