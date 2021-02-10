На дорогах Украины установят еще 220 камер фотовидеофиксации

В 2021 году на дорогах Украины установят еще 220 стационарных камер фотовидеофиксации.

Источник: глава МВД Арсен Аваков в Twitter, замдиректора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало в Facebook, заместитель министра МВД Антон Геращенко на брифинге

Прямая речь Авакова: "Еще больше безопасности на дорогах. В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине. За 8 месяцев 2020-го на участках работы 48 комплексов автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. +210 млн.грн. В бюджет".

Детали: Министр также выложил инфографику, которая уточняет, где именно будут устанавливаться эти камеры.

Как уточняет Тракало, за 8 месяцев деятельности системы автофиксации количество правонарушений в местах, где установлены 48 камер, уменьшилось втрое, а вынесенных за превышение скоростного режима постановлений - в шесть раз.

Из более 210 млн гривен штрафов, 84% - были оплачены за так называемым "льготным тарифом" в первые 10 дней, что свидетельствует о готовности участников дорожного движения брать ответственность за безопасность на дорогах.

На брифинге Геращенко также сообщил, что кроме стационарных камер в 2021 году начнут внедрять проект с авто-фантомами. По словам заместителя Авакова, четыре машины уже оборудуются радарами и будут запущены в режиме тестирования. После проверки в 2021-2023 годах, планируется закупить до 100 таких машин.

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