Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На дорогах Украины установят еще 220 камер фотовидеофиксации

Среда, 10 февраля 2021, 14:34

В 2021 году на дорогах Украины установят еще 220 стационарных камер фотовидеофиксации.

Источник: глава МВД Арсен Аваков в Twitter, замдиректора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало в Facebook, заместитель министра МВД Антон Геращенко на брифинге

Прямая речь: "Еще больше безопасности на дорогах. В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине. За 8 месяцев 2020-го на участках работы 48 комплексов автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. +210 млн.грн. В бюджет".

Детали: Министр также выложил инфографику, которая уточняет, где именно будут устанавливаться эти камеры.

 
 

Как уточняет Тракало, за 8 месяцев деятельности системы автофиксации количество правонарушений в местах, где установлены 48 камер, уменьшилось втрое, а вынесенных за превышение скоростного режима постановлений - в шесть раз.

Из более 210 млн гривен штрафов, 84% - были оплачены за так называемым "льготным тарифом" в первые 10 дней, что свидетельствует о готовности участников дорожного движения брать ответственность за безопасность на дорогах.

На брифинге Геращенко также сообщил, что кроме стационарных камер в 2021 году начнут внедрять проект с авто-фантомами. По словам заместителя Авакова, четыре машины уже оборудуются радарами и будут запущены в режиме тестирования. После проверки в 2021-2023 годах, планируется закупить до 100 таких машин.

Узнать больше: Камеры - это еще не все. Как автофантомы будут ловить нарушителей

Украинская правда
Темы: дорогиМВД


powered by lun.ua
Главное сегодня

Гимн России на чемпионате мира заменят музыкой Чайковского

список дорогНа дорогах Украины установят еще 220 камер фотовидеофиксации

Ближайшие два дня погода ухудшится: обещают снег, мороз и метели

НАБУ начало расследовать закупку вакцин от COVID

Дело Трампа: расшифровка разговора Джулиани с Ермаком попала в СМИ

ЕС может снять санкции с сына Януковича, Арбузова, Клименко и Табачника - СМИ

Все новости...
дороги
В двух областях до сих пор ограничено движение, в Киеве городской транспорт курсирует без графика
В 7 областях ограничили движение из-за снегопадов
Киевлянам обещают метели и снегопады, просят оставить машины дома
Последние новости
16:29
Украина и ЕС начинают пересмотр торговой части Соглашения об ассоциации
16:28
видеоПритула: Игрок на поле. Я в игре. Не дождетесь!
16:22
Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне
16:21
Польша перепродаст 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине - Еврокомиссия
16:20
"Нафтогаз" поднял на 20% цену на газ для теплопоставщиков
16:15
Украина исследует запись, которая может доказать не случайное сбивание Ираном самолета МАУ
16:05
Два российских бомбардировщика 5 часов летали над Черным морем
16:00
В 2020 году в Украину импортировали легковых авто из США на 600 миллионов долларов
15:52
Дело "Приватбанка" могут забрать у НАБУ - Сытник
15:50
Украина работает над "виртуальным мобильным номером" для ОРДЛО – Резников
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!