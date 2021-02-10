У Києві до кінця тижня закривають школи й садочки

У зв’язку з погіршенням погоди столична влада ухвалила рішення про закриття садочків та шкіл 11 та 12 лютого.

Джерело: в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, якого цитує пресслужба КМДА

Деталі: Керівництво столиці звернулося до керівників приватних компаній та державних установ поставитись із розумінням до цієї ситуації та врахувати батькам вимушену відсутність на робочому місці як дистанційну роботу.

У Департаменті освіти та науки зазначили, що всі педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання в дистанційному режимі.

Пряма мова Мондриївського: "Останні дні техніка та комунальники працюють на межі можливостей, але негода не відступає і, на жаль, прогноз на найближчі дні – невтішний. Ми ухвалили оперативне рішення, що дасть змогу максимально розвантажити транспортні шляхи та мінімізувати паркування вздовж доріг, щоб дорожники могли без перешкод прибирати сніг.

Тільки в столиці загальна кількість педагогічного персоналу разом із дітьми – майже 500 тисяч осіб. А це й логістика до місць навчання та роботи, і велике навантаження на транспортну систему міста. Тому припинення очного навчання на два дні стане реальним розвантаженням столичних автошляхів".

Нагадаємо: У КМДА через погоду просили за можливості залишати дітей удома.