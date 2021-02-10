Кабмін заборонив російську вакцину проти коронавірусу

Кабінет міністрів заборонив реєструвати і використовувати російську вакцину проти коронавірусу на території України.

Джерело: Урядовий портал, який опублікував постанову Кабінету міністрів

Деталі: У постанові зазначають, що реєструвати вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати, спрямовані на боротьбу з COVID-19, які розроблені чи виготовлені на території Росії, забороняється.

Постачання та перевірка вакцини інших виробників регулюються домовленостями, підписаними Україною у рамках механізму COVAX.

Контроль щодо цих вакцин для екстреного медичного застосування, їхньої якості та постачання здійснює ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України".

Передісторія: Верховна Рада ухвалила законопроект про реєстрацію вакцин від COVID-19 до завершення клінічних досліджень при дотриманні певних умов.Рішення про державну реєстрацію вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів з метою екстреного медичного застосування з урахуванням певних зобов'язань ухвалюється, зокрема, якщо такий лікарський засіб не був розроблений в державі, визнаній в установленому порядку державою-агресором (Росія –ред.).