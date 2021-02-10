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Кабмин запретил российскую вакцину против коронавируса

Среда, 10 февраля 2021, 20:02

Кабинет министров запретил регистрировать и использовать российскую вакцину против коронавируса на территории Украины.

Источник: Правительственный портал, опубликовал постановление Кабинета министров

Детали: В постановлении отмечают, что регистрировать вакцины или другие медицинские иммунобиологические препараты, направленные на борьбу с COVID-19, разработанные или изготовленные на территории России запрещается.

Поставка и проверка вакцины других производителей регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX.

Контроль за этих вакцин для экстренного медицинского применения, их качества и поставки осуществляет ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины".

Предистория: Верховная Рада приняла законопроект о регистрации вакцин от COVID-19 до завершения клинических исследований при соблюдении определенных условий. Решение о государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов с целью экстренного медицинского применения с учетом определенных обязательств принимается, в частности, если такое лекарственное средство не было разработано в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором (Россия -ред.).

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусРосcияКабинет министров


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