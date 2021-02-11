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Від COVID в Україні померли вже 24 тисячі людей 

Четвер, 11 лютого 2021, 08:25

За добу 10 лютого в Україні діагноз COVID-19 встановили 5 039 особам, госпіталізували 1 784 хворих, не змогли врятувати 124 пацієнтів, а одужали 6 568 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook 

Деталі: ВІд початку березня в Україні коронавірусну хворобу виявили у 1 258 094 осіб, із них 1 098 944 особи одужали, а 24 058 померли.

Найбільше випадків за останню добу підтвердили в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у м. Київ (335).

Серед нових хворих 277 дітей та 281 медпрацівник.

У середу зробили 43 126 тестувань: методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387. За весь час пандемії в Україні методом ПЛР проведено 6 474 315 тестувань.



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