От COVID в Украине умерли уже 24 тысячи человек

За сутки 10 февраля в Украине диагноз COVID-19 установили 5 039 людям, госпитализировали 1 784 больных, не смогли спасти 124 пациентов, а выздоровели 6 568 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: От начале марта в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 1 258 094 человек, из них 1 098 944 человека выздоровели, а 24 058 умерли.

Больше всего случаев за последние сутки подтвердили в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в г. Киев (335).

Среди новых больных 277 детей и 281 медработник.

В среду сделали 43 126 тестирований: методом ПЦР – 26 739, методом ИФА – 16 387. За все время пандемии в Украине методом ПЦР проведено 6 474 315 тестирований.