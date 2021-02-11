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Снігопад продовжиться: українцям радять залишити автомобілі вдома

Четвер, 11 лютого 2021, 09:47

Водіїв попереджають про випадання снігу і радять утриматися від подорожей автомобілем та не залишати автотранспорт вздовж доріг, бо це заважає прибирати сніг.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Погодні умови можуть призвести до порушення, на окремих ділянках доріг та вулиць припинення руху автотранспорту.

ДСНС звертається до власників транспортних засобів: утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу".

Деталі: У четвер в Україні, крім південного сходу, прогнозують сніг і мокрий сніг, на Закарпатті, вдень і в центральних, місцями північних та Харківській областях з дощем, у західних, вдень і в північних областях значні, у Карпатському регіоні сильні опади.

У центральних, північних областях та на Прикарпатті місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни ожеледиця.

Вітер, за прогнозами синоптиків, південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура у північних і більшості західних областей вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні країни 9-14°.

На Київщині 11 лютого вночі місцями невеликий сніг, в Києві без опадів; вдень значний сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь; на дорогах області ожеледиця.

Температура вночі 8-11° морозу, вдень 0-3° морозу.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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