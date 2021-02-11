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Снегопад продлится: украинцам советуют оставить автомобили дома

Четверг, 11 февраля 2021, 09:47

Водителей предупреждают о выпадении снега, им советуют воздержаться от путешествий автомобилем и не оставлять автотранспорт вдоль дорог, потому что это мешает убирать снег.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Погодные условия могут привести к нарушению, на отдельных участках дорог и улиц прекращению движения автотранспорта.

ГСЧС обращается к владельцам транспортных средств: воздержитесь от путешествий автомобилями в период непогоды и не оставляйте транспортные средства вдоль дорог, чтобы объекты коммунальных служб могли своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега".

Детали: В четверг в Украине, кроме юго-востока, прогнозируют снег и мокрый снег, на Закарпатье, днем ​​и в центральных, местами северных и Харьковской областях с дождем, в западных, днем ​​и в северных областях значительные, в Карпатском регионе сильные осадки.

В центральных, северных областях и на Прикарпатье местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны гололедица.

Ветер, по прогнозам синоптиков, юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с, метели.

Температура в северных и большинстве западных областей ночью 6-11° мороза, днем ​​0-5° мороза; на остальной территории ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​1-6° тепла, на крайнем юге страны 9-14°.

На Киевщине 11 февраля ночью местами небольшой снег, в Киеве без осадков; днем значительный снег, местами с дождем, местами гололед, на дорогах области гололедица.

Температура ночью 8-11° мороза, днем ​​0-3° мороза.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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