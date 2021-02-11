СБУ викрила осередок терористів "Ісламської держави" на Київщині

На Київщині Служба безпеки України викрила осередок міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

Джерело: СБУ

Деталі: Його лідером є бойовик, що перебуває у розшуку в одній з країн Східної Європи за участь у бойових діях у Сирії. У 2019 році за підробленими документами прибув в Україну і підібрав групу "однодумців", усі учасники якої є іноземцями.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники осередку підробляли паспорти громадян України та РФ і легалізовували на території нашої країни вихідців із країн Близького Сходу та Центральної Азії.

За версією слідства, частина з них є діючими бойовиками "ІД". За задумом лідерів терористичної організації, вони мали "відсидітись" в Україні після скоєних злочинів. Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників.

Правоохоронці провели 9 обшуків за адресами тимчасового проживання та переховування фігурантів справи. Під час слідчих дій було вилучено засоби ураження, зокрема: вибухонебезпечну речовину із вмістом тротилу, гранату Ф-1, 8 гранатометних пострілів а також іноземну валюту, банківські картки, чернетки із записами фінансових переказів до Сирії.

До матеріалів кримінального провадження слідство також долучило задокументоване листування учасників осередку із бойовиками "ІД" за кордоном. У ній зловмисники обговорювали повернення у Сирію для участі у бойових діях.