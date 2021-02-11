СБУ разоблачила ячейку террористов "Исламского государства" в Киевской области

На Киевщине Служба безопасности Украины разоблачила ячейку международной террористической организации "Исламское государство".

Источник: СБУ

Детали: Его лидером является боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. В 2019 году по поддельным документам он прибыл в Украину и подобрал группу "единомышленников", все участники которой являются иностранцами.

Оперативники спецслужбы установили, что участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и легализовали на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

По версии следствия, часть из них являются действующими боевиками "ИД". По замыслу лидеров террористической организации, они должны "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.

Правоохранители провели 9 обысков по адресам проживания и укрытия фигурантов дела. Во время следственных действий были изъяты средства поражения, в частности: взрывоопасное вещество с содержанием тротила, граната Ф-1, 8 гранатометные выстрелы а также иностранная валюта, банковские карточки, черновики с записями финансовых переводов в Сирию.

К материалам уголовного производства следствие также приобщило задокументированную переписку участников организации с боевиками "ИД" за рубежом. В ней злоумышленники обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.