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Помер "імператор порнографії", засновник журналу Hustler

Четвер, 11 лютого 2021, 11:35
Помер імператор порнографії, засновник журналу Hustler

Засновник журналу Hustler Ларрі Флінт помер у віці 78 років.

Джерело: українська служба BBC News

Деталі: За словами його менеджера, Флінт помер уві сні в медичному центрі "Седарс-Сінай" у Лос-Анджелесі. Родина була поряд.

Його діяльність часто провокувала суперечки. Під час кар'єри, яка тривала п'ять десятиліть, проти нього часто подавали позови.

У 1978 році у Флінта стріляли, коли він стояв біля суду у Джорджії під час розгляду справи за звинуваченням у поширенні непристойностей.

За словами Флінта, у розпал популярності видання щомісяця купували приблизно три мільйони людей.

Судові процеси проти Флінта зображені у фільмі 1996 року "Народ проти Ларрі Флінта", в якому його зіграв молодий Вуді Гаррельсон, а його дружину Алтею - Кортні Лав. Фільм отримав "Золотого медведя" Берлінського кінофестивалю, два "Золотих глобуси" і дві номінації на "Оскар".

Бізнес-імперія Флінта поширилася на інші сфери розваг і, за даними Reuters, в якийсь момент мала оборот в 150 мільйонів доларів.

Окрім порнографії, він невдало намагався займатися політикою і був одружений п'ять разів. 

Мінда Говен, речниця Larry Flynt Publications, заявила в середу, що Ларрі Флінт помер від "нещодавнього раптового захворювання".

Його брат повідомив американським ЗМІ, що смерть наступила в результаті серцевої недостатності.

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