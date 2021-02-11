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Умер "император порнографии", основатель журнала Hustler

Четверг, 11 февраля 2021, 11:35
Умер император порнографии, основатель журнала Hustler

Основатель журнала Hustler Ларри Флинт умер в возрасте 78 лет.

Источник: украинская служба BBC News

Детали: По словам его менеджера, Флинт умер во сне в медицинском центре "Седарс-Синай" в Лос-Анджелесе. Семья была рядом.

Его деятельность часто провоцировала споры. Во время карьеры, которая продолжалась пять десятилетий, против него часто подавали иски.

В 1978 году в Флинта стреляли, когда он стоял у суда в Джорджии во время рассмотрения дела по обвинению в распространении непристойностей.

По словам Флинта, в разгар популярности издания ежемесячно покупали примерно три миллиона человек.

Судебные процессы против Флинта изображены в фильме 1996 года "Народ против Ларри Флинта", в котором его сыграл молодой Вуди Харрельсон, а его жену Алтею - Кортни Лав. Фильм получил "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля, два "Золотых глобуса" и две номинации на "Оскар".

Бизнес-империя Флинта распространилась на другие сферы развлечений и, по данным Reuters, в какой-то момент имела оборот в 150 миллионо долларов.

Кроме порнографии, он неудачно пытался заниматься политикой и был женат пять раз. 

Минда Говен, спикер Larry Flynt Publications, заявила в среду, что Ларри Флинт умер от "недавнего внезапного заболевания".

Его брат сообщил американским СМИ, что смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

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