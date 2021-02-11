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Аваков анонсировал два масштабных проекта МВД

Четверг, 11 февраля 2021, 12:05
Аваков анонсировал два масштабных проекта МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в 2021 году МВД запускает два масштабных проекта - систему аэромедицинской эвакуации и реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС.

Источник: Аваков, которого цитирует пресс служба МВД

Прямая речь: "В этом году совместно с Министерством здравоохранения мы введем систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД. Это существенно повысит уровень оказания экстренной медицинской помощи в регионах.

По меньшей мере 7 миллионов украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к особой медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью".

Детали: Отдельно в планах МВД и реформирование гидрометеорологической службы ГСЧС с участием мировых лидеров в этой сфере.

По словам главы МВД, это даст возможность раннего выявления и прогнозирования опасных гидрометеорологических процессов, как то ураганный ветер, шквалы, смерчи, град, наводнения, гололедица дорожного покрытия, прогнозирование пожарной опасности и тому подобное.

 

Украинская правда
Темы: МВДГСЧС
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