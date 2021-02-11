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Затримали заступника директора "Украероруху": підозрюють у шахрайстві на $100 тисяч

Четвер, 11 лютого 2021, 14:11
Фото прокуратури

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру у шахрайстві на $100 тисяч одному із заступників директора держпідприємства "Украерорух".

Джерело: Київська місцева прокуратури у Facebook, Украерорух

Дослівно: "Протягом 2019 року підозрюваний, ввівши в оману фермерів, обіцяв їм сприяння в отриманні дозволу на користування земельними ділянками площею 2000 га, що розташовані на території Полтавської області та належать одному з державних підприємств, для оброблення та висадження сільськогосподарських культур.

За свої послуги чоловік, який раніше працював начальником регіонального відділення Фонду держмайна по Полтавській та Сумській областях, зажадав отримати від фермерів 100 тисяч доларів".

Деталі: Зазначається, що жодних можливостей виконати обіцянки чоловік не мав.

Затримали посадовця після передачі частини обумовленої суми у 70 тисяч доларів.

 

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Пізніше Украерорух оприлюднив у Facebook заяву, що повідомлення, поширене прокуратурою, "не має ніякого стосунку до функціонування Украероруху".

У держпідприємстві підкреслили, що "Украерорух не здійснює діяльності, пов’язаної з отриманням дозволів на користування земельними ділянками, обробкою та висадженням сільськогосподарських культур, фермерськими господарствами".

Водночас там додали, що у разі підтвердження інформації про вчинення протизаконних дій будь-яким співробітником підприємства, адміністрація сприятиме розслідуванню.

Українська правда
Теми: авіапрокуратураземля


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