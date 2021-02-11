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Задержали замдиректора "Украэроруха": подозревают в мошенничестве на $100 тысяч

Четверг, 11 февраля 2021, 13:11
Задержали замдиректора Украэроруха: подозревают в мошенничестве на $100 тысяч
Фото прокуратуры

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве на $100 тысяч одному из заместителей директора госпредприятия "Украэрорух".

Источник: Киевская местная прокуратуры в FacebookУкраэрорух

Дословно: "В течение 2019 года подозреваемый, введя в заблуждение фермеров, обещал им содействие в получении разрешения на пользование земельными участками площадью 2000 га, расположенными на территории Полтавской области и принадлежащими одному из государственных предприятий, для обработки и высадки сельскохозяйственных культур.

За свои услуги мужчина, ранее работавший начальником регионального отделения Фонда госимущества по Полтавской и Сумской областях, потребовал получить от фермеров 100 тысяч долларов".

Детали: Отмечается, что никаких возможностей выполнить обещания мужчина не имел.

Задержали чиновника после передачи части оговоренной суммы в 70 тысяч долларов.

 

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Позже Украэрорух обнародовал в Facebook заявление, что сообщение, распространенное прокуратурой, "не имеет никакого отношения к функционированию Украэроруха".

В госпредприятии подчеркнули, что "Украэрорух не осуществляет деятельности, связанной с получением разрешений на пользование земельными участками, обработкой и высадкой сельскохозяйственных культур, фермерскими хозяйствами".

В то же время там добавили, что в случае подтверждения информации о совершении противозаконных действий каким-либо сотрудником предприятия, администрация будет способствовать расследованию.

Украинская правда

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Темы: авиапрокуратураземля
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