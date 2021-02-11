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Україну скують сильні морози, у Карпатах – до мінус 20°

Четвер, 11 лютого 2021, 15:03

12-14 лютого в більшості областей очікуються сніг, хуртовини та мороз, на дорогах – ожеледиця.

Джерело: сайт Укргідрометцентру, Укргідрометцентр у Facebook

Деталі:  Вночі у північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській і Миколаївській областях буде значний сніг. Температура протягом доби - 6-13° морозу.

На Сумщині, Полтавщині та Кіровоградщині - мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. Вночі та вдень - 0-6° морозу.

У Карпатах очікується близько 20° морозу.

У східних та південно-східних областях прогнозують дощ з переходом у мокрий сніг при температурі 0-6° тепла.

Зокрема в Києві 12-14 лютого вдень очікується 9-11° морозу. 

Крім того, в Укргідрометцентрі попереджають про пориви вітру (15-20 м/с). На дорогах, крім південного сходу, буде ожеледиця.

Уже у вихідні очікується поступове припинення опадів, послаблення вітру та посилення морозу.

Українська правда
Теми: погода


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