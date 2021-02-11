Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украину скуют сильные морозы, в Карпатах - до минус 20°

Четверг, 11 февраля 2021, 14:03
Украину скуют сильные морозы, в Карпатах - до минус 20°

12-14 февраля в большинстве областей ожидаются снег, метель и мороз, на дорогах - гололед.

Источник: сайт Укргидрометцентра, Укргидрометцентр в Facebook

Детали: Ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях будет значительный снег. Температура в течение суток - 6-13° мороза.

В Сумской, Полтавской и Кировоградской - мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед. Ночью и днем ​​- 0-6° мороза.

В Карпатах ожидается около 20° мороза.

В восточных и юго-восточных областях прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег при температуре 0-6° тепла.

В частности в Киеве 12-14 февраля днем ожидается 9-11° мороза.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают о порывах ветра (15-20 м / с). На дорогах, кроме юго-востока, будет гололед.

Уже в выходные ожидается постепенное прекращение осадков, ослабление ветра и усиление мороза.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
погода
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
Последние новости
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
Все новости...
Реклама: