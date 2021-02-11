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Украину скуют сильные морозы, в Карпатах - до минус 20°

Четверг, 11 февраля 2021, 15:03

12-14 февраля в большинстве областей ожидаются снег, метель и мороз, на дорогах - гололед.

Источник: сайт Укргидрометцентра, Укргидрометцентр в Facebook

Детали: Ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях будет значительный снег. Температура в течение суток - 6-13° мороза.

В Сумской, Полтавской и Кировоградской - мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед. Ночью и днем ​​- 0-6° мороза.

В Карпатах ожидается около 20° мороза.

В восточных и юго-восточных областях прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег при температуре 0-6° тепла.

В частности в Киеве 12-14 февраля днем ожидается 9-11° мороза.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают о порывах ветра (15-20 м / с). На дорогах, кроме юго-востока, будет гололед.

Уже в выходные ожидается постепенное прекращение осадков, ослабление ветра и усиление мороза.

Украинская правда
Темы: погода


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