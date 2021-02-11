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Лукашенко озвучил новое условие ухода из власти

Четверг, 11 февраля 2021, 14:03
Лукашенко озвучил новое условие ухода из власти

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что первым и главным условием его ухода из власти является мир в стране, а вторым – гарантия безопасности его сторонникам.

Источник: приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого", госиздание "БелТа"

Прямая речь: "Главное мое условие ухода из власти: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Это главное условие.

Второе условие. Если сложится, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из сторонников нынешнего президента упасть не может".

Детали: Об этом Лукашенко заявил во время Всебелорусского народного собрания.

Также он сообщил, что в этом 2021 году в Беларуси будет готов новый проект Конституции.

По словам Лукашенко, в течение года новую Конституцию обсудят всенародно, а в начале 2022 года - вынесут на референдум.

Справка: После президентских выборов 9 августа протестующие продолжают требовать отставки Александра Лукашенко и проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов. 

Напомним:

  • В конце декабря 2020 года Лукашенко назначил Всебелорусское народное собрание на 11 и 12 февраля. Он обещал перераспределение властных полномочий и "красивую демократическую схему", которую должны утвердить сборы.
  • 11 февраля он предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. По словам Лукашенко, вся власть тогда будет у людей, а не у него.
  • Ранее он заявлял, что за власть не держится.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоБеларусьпрезидентмитинги
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