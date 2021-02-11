Лукашенко озвучил новое условие ухода из власти

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что первым и главным условием его ухода из власти является мир в стране, а вторым – гарантия безопасности его сторонникам.

Источник: приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого", госиздание "БелТа"

Прямая речь: "Главное мое условие ухода из власти: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Это главное условие.

Второе условие. Если сложится, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из сторонников нынешнего президента упасть не может".

Детали: Об этом Лукашенко заявил во время Всебелорусского народного собрания.

Также он сообщил, что в этом 2021 году в Беларуси будет готов новый проект Конституции.

По словам Лукашенко, в течение года новую Конституцию обсудят всенародно, а в начале 2022 года - вынесут на референдум.

Справка: После президентских выборов 9 августа протестующие продолжают требовать отставки Александра Лукашенко и проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов.

Напомним: