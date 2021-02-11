У 8 областях обмежили рух через сніг

У восьми областях України обмежили рух великовагового та великогабаритного автотранспорту у зв’язку з погіршенням погодних умов.

Джерело: Укравтодор

Деталі: Зокрема, рух обмежили у:

м. Київ – на в’їзд до м. Києва на а/д (М-01 Київ – Чернігів, М-03 Київ – Харків, М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь);

Львівській області – на а/д Н-09 Мукачево – Львів, М-06 Київ – Чоп, М-10 Львів – Краковець, М-11 Львів – Шегині, М-09 Тернопіль – Рава-Руська, Н-09 Мукачево – Львів, Н-13 Львів – Ужгород, Н-17 Львів – Луцьк, Р-15 Ковель – Жовква – в межах області;

Івано-Франківській області – на а/д Н-09 Мукачево – Львів на ділянці Рогатин – Львів (до межі зі Львівською областю) та М-12 Стрий – Кропивницький – Знам’янка (від с. Вербилівці до межі з Тернопільською областю);

Закарпатській області – на перевальних ділянках доріг (Латірський, Абранський перевали) М-06 Київ – Чоп;

Черкаській області – на а/д М-05 Київ – Одеса, Р-01 Київ-Знам’янка та Н-08 Бориспіль – Запоріжжя (через м. Кременчук) – м. Маріуполь – в межах області;

Рівненській області – на а/д М-06 Київ-Чоп – в межах області;

Чернігівській області – на а/д М-01 Київ-Чернігів та Н-07 Суми – Юнаківка – в межах області;

Тернопільській області – на а/д М-09 Тернопіль-Рава-Руська, М-12 Стрий – Кропивницький – Знам’янка та М-19 Доманова – Чернівці – Тереблече – в межах області.

Полтавській області – на а/д М-03 Київ – Харків – Довжанський та Н-08 Бориспіль – Дніпро – Маріуполь (через Кременчук) – в межах області.

За прогнозом погоди, 11 лютого в Україні, крім південного сходу, йде сніг, місцями мокрий сніг та сильний сніг.