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В 8 областях ограничили движение из-за снега

Четверг, 11 февраля 2021, 15:18
В 8 областях ограничили движение из-за снега
Фото logist.today

В восьми областях Украины ограничили движение большегрузного и крупногабаритного автотранспорта в связи с ухудшением погодных условий.

Источник: Укравтодор

Детали: В частности, движение ограничили в:

г. Киев – на въезд в г. Киева на а/д (М-01 Киев – Чернигов, М-03 Киев – Харьков, М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь);

Львовской области – на а/д Н-09 Мукачево – Львов, М-06 Киев – Чоп, М-10 Львов – Краковец, М-11 Львов – Шегини, М-09 Тернополь – Рава-Русская, Н-09 Мукачево – Львов, Н-13 Львов – Ужгород, Н-17 Львов – Луцк, Р-15 Ковель – Жовква – в пределах области;

Ивано-Франковской области – на а/д Н-09 Мукачево – Львов на участке Рогатин – Львов (до границы с Львовской областью) и М-12 Стрый – Кропивницкий – Знаменка (с. Вербиловцы до границы с Тернопольской областью)

Закарпатской области – на перевалочных участках дорог (Латирский, Абранскмй перевалы) М-06 Киев – Чоп;

Черкасской области – на а/д М-05 Киев – Одесса, Р-01 Киев – Знаменка и Н-08 Борисполь – Запорожье (через г. Кременчуг) – г. Мариуполь – в пределах области;

Ровенской области – на а/д М-06 Киев – Чоп – в пределах области;

Черниговской области – на а/д М-01 Киев – Чернигов и Н-07 Сумы – Юнаковка – в пределах области;

Тернопольской области – на а/д М-09 Тернополь – Рава-Русская, М-12 Стрый – Кропивницкий – Знаменка и М-19 Доманова – Черновцы – Тереблече – в пределах области.

Полтавской области – на а/д М-03 Киев – Харьков – Довжанский и Н-08 Борисполь – Днепр – Мариуполь (через Кременчуг) – в пределах области.

По прогнозу погоды, 11 февраля в Украине, кроме юго-востока, идет снег, местами мокрый снег и сильный снег.

Украинская правда

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Темы: погодадороги
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