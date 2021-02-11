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Взрывы на военных складах в Сватово: сообщили первые подозрения с 2015 года

Четверг, 11 февраля 2021, 18:47
Взрывы на военных складах в Сватово: сообщили первые подозрения с 2015 года

Государственное бюро расследования сообщило первые подозрения по делу взрывов военных складов в Сватово, которые произошли в октябре 2015 года.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: 8 и 10 февраля 2021 следователи сообщили о подозрении двум военнослужащим ВСУ за непринятие мер по сохранению вверенного им военного имущества.

По данным следствия, в 2015 году двое командиров реактивных артиллерийских батарей допустили расположения техники вблизи полевого артиллерийского склада боеприпасов возле города Сватово Луганской области с грубыми нарушениями руководящих военных документов.

Дословно: "В результате пожара на складе РАО из-за диверсии неустановленных лиц, часть ненадлежаще размещенной военной техники была уничтожена попаданием боеприпасов, сдетонированных из-за пожара.

Из-за этого былы сорваны меры по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений, а государству причинен ущерб на сумму более 15 млн грн.

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок до 7 лет".

Предыстория: 29 октября 2015 в г.. Сватово Луганской области возник пожар на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3 тыс. Тонн боеприпасов.

В результате взрывов боеприпасов погибли 3 военнослужащих и 1 гражданский человек, была уничтожена техника, а также проводилась эвакуация местных жителей.

Одной из версий взрыва в генштабе называли теракт.

Украинская правда

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Темы: Луганская областьпожарГБР
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