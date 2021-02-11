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ЄС наполягає на виконанні Україною рекомендацій "Венеційки" щодо законів про освіту і мову

Четвер, 11 лютого 2021, 21:48

Європейський Союз наполягає, що Україна повинна виконати рекомендації Венеційської комісії щодо законів про освіту та державну мову.

Про це йдеться у спільній заяві двох сторін за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС у четвер в Брюсселі, з якою ознайомилась "Європейська правда".

"Сторона ЄС наголосила на необхідності повного виконання рекомендацій Венеційської комісії щодо закону про освіту. Українська сторона підкреслила, що з прийняттям Закону "Про загальну середню освіту" в січні 2020 року з наступним продовженням перехідного періоду до 2023 року щодо реалізації статті 7 Закону про освіту були виконані ключові рекомендації Венеційської комісії щодо цього закону", - сказано у документі. 

Крім того відзначається, що ЄС  закликав Україну виконати рекомендації Венеційської комісії щодо закону про державну мову та прийняти закон про національні меншини.

Варто зазначити, Україна неодноразово заявляла, що, на її думку, вона виконала рекомендації "Венеційки" щодо закону про освіту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба восени заявив, що Україна більше не змінюватиме закон про освіту відповідно до побажань інших країн, але подбає про захист інтересів національних меншин. 

Як відомо, Угорщина від вересня 2017 року ветує усі рішення в НАТО, які стосуються поглиблення співпраці з Україною, а також блокує діалог на політичному рівні - спершу через ухвалення освітнього закону,  а згодом і мовного.



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