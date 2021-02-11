Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС наполягає на виконанні Україною рекомендацій "Венеційки" щодо законів про освіту і мову

Четвер, 11 лютого 2021, 20:48
ЄС наполягає на виконанні Україною рекомендацій Венеційки щодо законів про освіту і мову

Європейський Союз наполягає, що Україна повинна виконати рекомендації Венеційської комісії щодо законів про освіту та державну мову.

Про це йдеться у спільній заяві двох сторін за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС у четвер в Брюсселі, з якою ознайомилась "Європейська правда".

"Сторона ЄС наголосила на необхідності повного виконання рекомендацій Венеційської комісії щодо закону про освіту. Українська сторона підкреслила, що з прийняттям Закону "Про загальну середню освіту" в січні 2020 року з наступним продовженням перехідного періоду до 2023 року щодо реалізації статті 7 Закону про освіту були виконані ключові рекомендації Венеційської комісії щодо цього закону", - сказано у документі. 

Крім того відзначається, що ЄС  закликав Україну виконати рекомендації Венеційської комісії щодо закону про державну мову та прийняти закон про національні меншини.

Варто зазначити, Україна неодноразово заявляла, що, на її думку, вона виконала рекомендації "Венеційки" щодо закону про освіту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба восени заявив, що Україна більше не змінюватиме закон про освіту відповідно до побажань інших країн, але подбає про захист інтересів національних меншин. 

Як відомо, Угорщина від вересня 2017 року ветує усі рішення в НАТО, які стосуються поглиблення співпраці з Україною, а також блокує діалог на політичному рівні - спершу через ухвалення освітнього закону,  а згодом і мовного.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Останні новини
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
Усі новини...
Реклама: