Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС настаивает на выполнении Украиной рекомендаций "Венецианки" по законам об образовании и языке

Четверг, 11 февраля 2021, 20:48
ЕС настаивает на выполнении Украиной рекомендаций Венецианки по законам об образовании и языке

Европейский Союз настаивает, что Украина должна выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно законов об образовании и государственном языке.

Об этом говорится в совместном заявлении двух сторон по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС в четверг в Брюсселе, с которым ознакомилась "Европейская правда".

"Сторона ЕС подчеркнула необходимость полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании. Украинская сторона подчеркнула, что с принятием Закона "Об общем среднем образовании" в январе 2020 года с последующим продлением переходного периода до 2023 года по реализации статьи 7 Закона об образовании были выполнены ключевые рекомендации Венецианской комиссии относительно этого закона ", - сказано в документе.

Кроме того отмечается, что ЕС призвал Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно закона о государственном языке и принять закон о национальных меньшинствах.

Стоит отметить, Украина неоднократно заявляла, что, по ее мнению, она выполнила рекомендации "Венецианки" по закону об образовании.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осенью заявил, что Украина больше не будет менять закон об образовании в соответствии с пожеланиями других стран, но позаботится о защите интересов национальных меньшинств.

Как известно, Венгрия от сентября 2017 года ветирует все решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне - сначала из-за принятия образовательного закона, а впоследствии и языкового.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Последние новости
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
Все новости...
Реклама: