ЕС настаивает на выполнении Украиной рекомендаций "Венецианки" по законам об образовании и языке

Европейский Союз настаивает, что Украина должна выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно законов об образовании и государственном языке.

Об этом говорится в совместном заявлении двух сторон по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС в четверг в Брюсселе, с которым ознакомилась "Европейская правда".

"Сторона ЕС подчеркнула необходимость полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании. Украинская сторона подчеркнула, что с принятием Закона "Об общем среднем образовании" в январе 2020 года с последующим продлением переходного периода до 2023 года по реализации статьи 7 Закона об образовании были выполнены ключевые рекомендации Венецианской комиссии относительно этого закона ", - сказано в документе.

Кроме того отмечается, что ЕС призвал Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно закона о государственном языке и принять закон о национальных меньшинствах.

Стоит отметить, Украина неоднократно заявляла, что, по ее мнению, она выполнила рекомендации "Венецианки" по закону об образовании.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осенью заявил, что Украина больше не будет менять закон об образовании в соответствии с пожеланиями других стран, но позаботится о защите интересов национальных меньшинств.

Как известно, Венгрия от сентября 2017 года ветирует все решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне - сначала из-за принятия образовательного закона, а впоследствии и языкового.