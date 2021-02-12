COVID в Україні: 4,7 тисячі хворих і 2 тисячі госпіталізованих за добу

За добу 11 лютого в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 4 773 особам, госпіталізували 2 000 осіб, не змогли врятувати 116 хворих, одужали після коронавірусу 7 211 українців.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили в 1 262 867 осіб, із них одужали 1 106 155 осіб, але померли 24 174 особи.

За даними МОЗ, в активній фазі хвороба спостерігається у 132 538 жителів України.

За останню добу найбільше випадків зареєстрували в Івано-Франківській (592) і Львівській (373) областях, м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.

МОЗ

Зокрема, захворіли 326 дітей та 212 медпрацівників.

У четвер у країні зробили 40 899 тестів: методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064.

Динаміка поширення COVID-19 в Україні за останні півроку УП

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