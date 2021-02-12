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COVID в Украине: 4,7 тысячи больных и 2 тысячи госпитализированных за сутки

Пятница, 12 февраля 2021, 07:25
COVID в Украине: 4,7 тысячи больных и 2 тысячи госпитализированных за сутки

За сутки 11 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4 773 лицам, госпитализировали 2 000 человек, не смогли спасти 116 больных, выздоровели после коронавируса 7 211 украинцев.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 1 262 867 человек, из них выздоровели 1 106 155 человек, но умерли 24 174 человека.

По данным МОЗ, в активной фазе болезнь наблюдается у 132 538 жителей Украины.

За последние сутки больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (592) и Львовской (373) областях, г. Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

 
МОЗ

В частности, заболели 326 детей и 212 медработников.

В четверг в стране сделали 40 899 тестов: методом ПЦР – 25 835, методом ИФА – 15 064.

 
Динамика распространения COVID-19 в Украине за последние полгода
УП

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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