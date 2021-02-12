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Снігопади триватимуть до вечора суботи, на Львівщині випало вже 90 см снігу

П'ятниця, 12 лютого 2021, 08:49

Сильні снігопади в Україні триватимуть до вечора суботи, а тим часом у Львівській області випало до 90 сантиметрів снігу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Укравтодор"

Деталі: Станом на ранок 12 лютого опади посилилися практично по всій території України з інтенсивним накопиченням снігу у західних, північних, центральних областях, в окремих регіонах із випаданням дощу.

Від початку дії циклону найбільше снігу випало у Львівській (до 90 см), Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях (15-20 см).

Дощ у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській областях при температурі 0 +9 °С.

Температура повітря у центральних, північних і західних областях 3-10 °С, на південному сході +5 +7 °С.

Покриття на дорогах державного значення в областях, де останню добу випадав сніг, місцями засніжене, у решті областей – мокре

На всіх перевалочних ділянках доріг невеликий сніг. Покриття доріг місцями засніжене. Температура повітря -9-18 °С.

Теми: погодадороги


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