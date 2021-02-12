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Снегопады продлятся до вечера субботы, на Львовщине выпало уже 90 см снега 

Пятница, 12 февраля 2021, 08:49

Сильные снегопады в Украине продлятся до вечера субботы, а тем временем во Львовской области выпало до 90 сантиметров снега.

Источник: "Интерфакс-Украина", "Укравтодор"

Детали: По состоянию на утро 12 февраля осадки усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя.

С начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской (до 90 см), Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях (15-20 см).

Дождь в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях при температуре 0 + 9 °С.

Температура воздуха в центральных, северных и западных областях 3-10 °С на юго-востоке +5 +7 °С.

Покрытие на дорогах государственного значения в областях, где в последние сутки выпадал снег, местами заснеженное, в остальных областях – мокрое

На всех перевалочных участках дорог небольшой снег. Покрытие дорог местами заснеженное. Температура воздуха -9-18°С.

Темы: погодадороги


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