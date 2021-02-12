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"Хочеш миру - готуйся до війни": Лавров заявив про готовність розірвати відносини з ЄС

П'ятниця, 12 лютого 2021, 10:20

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Москва готова до розриву відносин з Євросоюзом.

Він сказав це в інтерв'ю на YouTube-каналі "Соловйов Live", фрагмент розмови опублікований на сайті МЗС РФ, передає "Європейська правда".

"Виходимо з того, що ми готові", - заявив Лавров, відповідаючи на питання, чи йдеться до розриву з ЄС.

" У випадку, якщо ще раз побачимо (як уже відчули неодноразово), що в якихось областях накладаються санкції, що створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в найбільш чутливих сферах. Ми не хочемо ізолюватися від світового життя, але треба бути готовим до цього. Хочеш миру - готуйся до війни" – заявив глава МЗС РФ.

Як повідомлялося, ЄС працює над пропозиціями щодо санкцій проти Росії у зв'язку з рішенням російського суду щодо опозиціонера Алексєя Навального.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррелль заявив у вівторок, що наступні кроки ЄС можуть включати санкції, і що він "висуне конкретні пропозиції".

Обговорення нових санкцій відбувається після того, як Борреля гостро розкритикували у зв'язку з принизливою поїздкою в Москву минулого тижня, коли міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров використав спільну пресконференцію, щоб принизити блок.

Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів з Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їх участь протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли взаємністю.

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Теми: ЄСРосіяЛавровдипломатичні відносини


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