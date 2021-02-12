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"Хочешь мира - готовься к войне": Лавров заявил о готовности разорвать отношения с ЕС

Пятница, 12 февраля 2021, 09:20
Хочешь мира - готовься к войне: Лавров заявил о готовности разорвать отношения с ЕС

Министр иностранных дел России Сергеем Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом.

Он сказал это в интервью на YouTube-канале "Соловьев Live", фрагмент разговора опубликован на сайте МИД РФ, передает "Европейская правда".

"Исходим из того, что мы готовы", - заявил Лавров, отвечая на вопрос, идет ли все к разрыву с ЕС.

"В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали неоднократно), что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в наиболее чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне ", - заявил глава МИД РФ.

Как сообщалось, ЕС работает над предложениями по санкциям против России в связи с решением российского суда по оппозиционеру Алексею Навальному.

Главный дипломат ЕС Жозеп Борреллем заявил во вторник, что следующие шаги ЕС могут включать санкции, и что он "выдвинет конкретные предложения".

Обсуждение новых санкций происходит после того, как Борреля остро раскритиковали в связи с унизительной поездкой в ​​Москву на прошлой неделе, когда министр иностранных дел России Сергеем Лавров использовал общую пресс-конференцию, чтобы унизить блок.

Россия одновременно объявила о высылке трех дипломатов из Польши, Германии и Швеции якобы за их участие протестах против заключения Навального. Страны ЕС ответили взаимностью.

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Темы: ЕСРосcияЛавровдипломатические отношения
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