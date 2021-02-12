Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Тихановська: Нам стало простіше зрозуміти українців, Лукашенко домовляється з Путіним

П'ятниця, 12 лютого 2021, 11:40
tsikhanouskaya.org

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська на онлайн-зустрічі з українськими депутатами закликала їх підтримати "демократичну Білорусь" у міжнародних організаціях і висловила надію на швидку зустріч із керівництвом України.

Джерело: сайт Тихановської

Деталі: 11 лютого Світлана Тихановська та члени її команди виступили перед депутатами міжфракційної групи "За демократичну Білорусь" Верховної Ради України. Свій виступ вона почала словами "Шановні друзі!", закінчила гаслами "Живе Білорусь! Слава Україні!", а в промові також переходила на білоруську мову.

Тихановська подякувала українським парламентарям за підтримку народу Білорусі і допомогу тим білорусам, які були змушені покинути свою країну.

Вона зазначила, що білоруси тепер краще розуміють українців: "Крим згідно із законом є частиною України, однак уже кілька років де-факто контролюється Росією. Багато в чому в останні півроку білоруси живуть у схожому стані, і тепер нам стало простіше зрозуміти проблеми українців. По праву колишній президент програв на виборах, проте де-факто його режим досі незаконно утримує владу".

Пряма мова: "Через страх втратити владу Олександр Лукашенко кинув цілу країну в кризу і зіпсував відносини зі своїми сусідами. Він ставить під загрозу суверенітет країни, домовляючись про інтеграцію з Володимиром Путіним.

Колишній президент ставиться до Білорусі як до свого особистого колгоспу. Це руйнує економіку та айті-сектор, який змушений тікати з країни...

Я знаю, що багато українців довгий час ставилися до Лукашенка або нейтрально, або навіть позитивно. Його пропаганді вдавалося продавати частині українського суспільства образ міцного господарника і борця з корупцією. В останні півроку він показав своє справжнє обличчя – його не цікавить нічого, крім особистої влади. Довіра і повага до нього впали всюди, в тому числі і в Україні...

Колишній президент і його оточення все ще зберігають формальну владу, але вони втратили довіру і лише захищаються від білорусів. Це означає, що даний режим уже в минулому. А майбутнє – це самі білоруси, які завжди будуть найближчими сусідами і друзями України.

Я сподіваюся, що ми можемо не чекати, коли на Заході чи на Сході нашим країнам допоможуть або зашкодять зблизитися, а самі зробимо крок назустріч одне одному".

Інші подробиці: Тихановська заявила, що зараз білоруси борються проти диктатури і насильства, намагаються припинити терор і провести чесні вибори, а подальшу політику народ визначить пізніше.

За її словами, білоруси зараз не вибирають між Сходом і Заходом, але "будь-які договори і угоди нелегітимної влади будуть переглянуті, хай вони будуть підписані з Росією чи з кимось іншим".

Тихановська попросила українців підтримати білорусів в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, а також на інших міжнародних майданчиках.

Опозиціонерка сподівається, що незабаром зможе "зустрітися з керівництвом України і обговорити сусідське майбутнє наших країн". На її думку, співпраця Білорусі та України може бути більш плідною.

Довідка: За даними опозиції, з початку серпня в Білорусі понад 32 тисяч осіб були затримані, сотні зазнали тортур, більше 14 тисяч змушені були покинути країну. 246 осіб визнані політичними в'язнями: кандидати в президенти, активісти, художники, бізнесмени, банкіри, музиканти, журналісти та блогери.

Теми: БілорусьТихановськаЛукашенкоПутінКрим


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна хоче запустити власний супутник у співпраці зі SpaceX – Уруський

мапаСиноптик розповіла, коли вщухне сніг і відступлять морози

Затримали агентів ФСБ, які збирали військові таємниці

Радіація потрапила у води Донбасу: Кравчук у Радбезі ООН

Тихановська: Нам стало простіше зрозуміти українців, Лукашенко домовляється з Путіним

Вперше нардепу повідомили підозру в кнопкодавстві

Усі новини...
Білорусь
Колесникову звинувачують у змові для захоплення влади в Білорусі
Білоруський опозиціонер про купівлю Україною електроенергії: "Фінансуєте кийки, якими нас б’ють"
Посольство США різко висловилося про збори Лукашенка: не сприяє розв'язанню кризи
Останні новини
14:48
У Німеччині вважають дивною заяву Лаврова про готовність до розриву відносин з ЄС
14:40
Україна підписала угоду про співпрацю з Європейським бюро протидії шахрайству
14:39
Для 43% українців важливіше бути коханими, ніж любити самим. Опитування
14:38
Моряки знову перекрили трасу Одеса – Київ, до них приїхав Саакашвілі
14:25
Стало відоме ім’я військового, який загинув біля Новомихайлівки
14:24
З’явилося відео виходу китайського зонду на орбіту Марсу
14:24
картаЗамело: в Україні насипало до 112 см снігу
14:20
НБУ хоче розширити можливості корпоративних платіжних карток
14:19
Яценко і решта мажоритарників поскаржились в КС на Виборчий кодекс
14:15
відеоРосійській танцівниці вдруге заборонили в'їзд в Україну
Усі новини...