Тихановська: Нам стало простіше зрозуміти українців, Лукашенко домовляється з Путіним

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська на онлайн-зустрічі з українськими депутатами закликала їх підтримати "демократичну Білорусь" у міжнародних організаціях і висловила надію на швидку зустріч із керівництвом України.

Джерело: сайт Тихановської

Деталі: 11 лютого Світлана Тихановська та члени її команди виступили перед депутатами міжфракційної групи "За демократичну Білорусь" Верховної Ради України. Свій виступ вона почала словами "Шановні друзі!", закінчила гаслами "Живе Білорусь! Слава Україні!", а в промові також переходила на білоруську мову.

Тихановська подякувала українським парламентарям за підтримку народу Білорусі і допомогу тим білорусам, які були змушені покинути свою країну.

Вона зазначила, що білоруси тепер краще розуміють українців: "Крим згідно із законом є частиною України, однак уже кілька років де-факто контролюється Росією. Багато в чому в останні півроку білоруси живуть у схожому стані, і тепер нам стало простіше зрозуміти проблеми українців. По праву колишній президент програв на виборах, проте де-факто його режим досі незаконно утримує владу".

Пряма мова: "Через страх втратити владу Олександр Лукашенко кинув цілу країну в кризу і зіпсував відносини зі своїми сусідами. Він ставить під загрозу суверенітет країни, домовляючись про інтеграцію з Володимиром Путіним.

Колишній президент ставиться до Білорусі як до свого особистого колгоспу. Це руйнує економіку та айті-сектор, який змушений тікати з країни...

Я знаю, що багато українців довгий час ставилися до Лукашенка або нейтрально, або навіть позитивно. Його пропаганді вдавалося продавати частині українського суспільства образ міцного господарника і борця з корупцією. В останні півроку він показав своє справжнє обличчя – його не цікавить нічого, крім особистої влади. Довіра і повага до нього впали всюди, в тому числі і в Україні...

Колишній президент і його оточення все ще зберігають формальну владу, але вони втратили довіру і лише захищаються від білорусів. Це означає, що даний режим уже в минулому. А майбутнє – це самі білоруси, які завжди будуть найближчими сусідами і друзями України.

Я сподіваюся, що ми можемо не чекати, коли на Заході чи на Сході нашим країнам допоможуть або зашкодять зблизитися, а самі зробимо крок назустріч одне одному".

Інші подробиці: Тихановська заявила, що зараз білоруси борються проти диктатури і насильства, намагаються припинити терор і провести чесні вибори, а подальшу політику народ визначить пізніше.

За її словами, білоруси зараз не вибирають між Сходом і Заходом, але "будь-які договори і угоди нелегітимної влади будуть переглянуті, хай вони будуть підписані з Росією чи з кимось іншим".

Тихановська попросила українців підтримати білорусів в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, а також на інших міжнародних майданчиках.

Опозиціонерка сподівається, що незабаром зможе "зустрітися з керівництвом України і обговорити сусідське майбутнє наших країн". На її думку, співпраця Білорусі та України може бути більш плідною.

Довідка: За даними опозиції, з початку серпня в Білорусі понад 32 тисяч осіб були затримані, сотні зазнали тортур, більше 14 тисяч змушені були покинути країну. 246 осіб визнані політичними в'язнями: кандидати в президенти, активісти, художники, бізнесмени, банкіри, музиканти, журналісти та блогери.