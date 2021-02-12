Тихановская: Нам стало проще понять украинцев, Лукашенко договаривается с Путиным

Беларуская оппозиционерка Светлана Тихановская на онлайн-встрече с украинскими депутатами призвала их поддержать "демократическую Беларусь" в международных организациях и выразила надежду на скорую встречу с руководством Украины.

Источник: сайт Тихановской

Детали: 11 февраля Светлана Тихановская и члены ее команды выступили перед депутатами межфракционной группы "За демократическую Беларусь" Верховной Рады Украины. Свое выступление она начала словами "Шановні друзі!", закончила лозунгами "Жыве Беларусь! Слава Украине!", а в речи также переходила на беларуский язык.

Тихановская поблагодарила украинских парламентариев за поддержку народа Беларуси и помощь тем беларусам, которые были вынуждены покинуть свою страну.

Она отметила, что беларусы теперь лучше понимают украинцев: "Крым по закону является частью Украины, однако уже несколько лет де-факто контролируется Россией. Во многом в последние полгода беларусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев. По праву бывший президент проиграл на выборах, однако де-факто его режим до сих пор незаконно удерживает власть".

Прямая речь: "Из-за страха потерять власть Александр Лукашенко вверг целую страну в кризис и испортил отношения со своими соседями. Он ставит под угрозу суверенитет страны, договариваясь об интеграции с Владимиром Путиным.

Бывший президент относится к Беларуси как к своему личному колхозу. Это разрушает экономику и айти-сектор, который вынужден бежать из страны...

Я знаю, что многие украинцы долгое время относились к Лукашенко или нейтрально, или даже положительно. Его пропаганде удавалось продавать части украинского общества образ крепкого хозяйственника и борца с коррупцией. В последние полгода он показал свое истинное лицо – его не интересует ничего, кроме личной власти. Доверие и уважение к нему обрушилось повсюду, в том числе и в Украине...

Бывший президент и его окружение все еще сохраняют формальную власть, но они утратили доверие и лишь защищаются от беларусов. Это значит, что данный режим уже в прошлом. А будущее – это сами беларусы, которые всегда будут ближайшими соседями и друзьями Украины.

Я надеюсь, что мы можем не ждать, когда на Западе или на Востоке нашим странам помогут или помешают сблизиться, а сами сделаем шаг навстречу друг другу".

Другие подробности: Тихановская заявила, что сейчас беларусы сражаются против диктатуры и насилия, пытаются прекратить террор и провести честные выборы, а дальнейшую политику народ определит позже.

По ее словам, беларусы сейчас не выбирают между Востоком и Западом, но "любые договоры и соглашения нелегитимной власти будут пересмотрены, будут они подписаны с Россией или с кем-либо другим".

Тихановская попросила украинцев поддержать беларусов в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках.

Оппозиционерка надеется, что в скором времени сможет "встретиться с руководством Украины и обсудить соседское будущее наших стран". По ее мнению, сотрудничество Беларуси и Украины может быть более плодотворным.

Справка: По данным оппозиции, с начала августа в Беларуси более 32 тысяч человек были задержаны, сотни подверглись пыткам, более 14 тысяч вынуждены были покинуть страну. 246 человек признаны политическими заключенными: кандидаты в президенты, активисты, художники, бизнесмены, банкиры, музыканты, журналисты и блогеры.