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Втрати від окупації частини Донбасу складають ₴375 мільярдів - віцепрем'єр

П'ятниця, 12 лютого 2021, 10:58
Втрати від окупації частини Донбасу складають ₴375 мільярдів - віцепрем'єр

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков каже, що втрати від тимчасової окупації територій в Донецькій і Луганській областях на даний момент склали 375 млрд грн без урахування вартості знаходяться там активів.

Джерело: Резніков під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії - 2030 на тему реінтеграції, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За розрахунками та експертними висновками Центру економічних стратегій втрати тільки в Донецькій і Луганській областях становлять 375 млрд грн, і це без урахування вартості активів, які сьогодні знаходяться на окупованих територіях".

Деталі: Резніков додав, що за оцінками Віденського міжнародного інституту, витрати на відновлення Донецької і Луганської областей оцінюються в більш, ніж $21 млрд.

За даними Національного банку України станом на 12 лютого курс 27,838 грн/$.

Теми: окупаціяДонбасвійна
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