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Потери от оккупации части Донбасса составляют ₴375 миллиардов - вице-премьер

Пятница, 12 февраля 2021, 10:58
Потери от оккупации части Донбасса составляют ₴375 миллиардов - вице-премьер

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорит, что потери от временной оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях на данный момент составили 375 млрд грн без учета стоимости находящихся там активов.

Источник: Резников во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему реинтеграции, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях".

Детали: Резников добавил, что по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более, чем $21 млрд.

По данным Национального банка Украины по состоянию на 12 февраля курс 27,838 грн/$.

Темы: оккупацияДонбассвойна
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