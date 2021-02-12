Потери от оккупации части Донбасса составляют ₴375 миллиардов - вице-премьер

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорит, что потери от временной оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях на данный момент составили 375 млрд грн без учета стоимости находящихся там активов.

Источник: Резников во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему реинтеграции, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях".

Детали: Резников добавил, что по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более, чем $21 млрд.



По данным Национального банка Украины по состоянию на 12 февраля курс 27,838 грн/$.