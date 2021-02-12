Затримали агентів ФСБ, які збирали військові таємниці

Служба безпеки України затримала двох українців, які для ФСБ РФ збирали секретну інформацію у військовій сфері.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Контррозвідники СБУ викрили двох українських громадян, які були завербовані ФСБ РФ. Вони виконували завдання зі збору таємних відомостей щодо боєготовності та забезпечення ЗС України".

Деталі: Українцям доручили отримати секретні документи про ефективність застосування нових зразків озброєння та військової техніки Збройних Сил України під час проведення АТО/ООС.

Вони також мали дізнатись про перспективи оснащення та переозброєння частин і підрозділів української армії.

Для виконання завдання агенти ворожої спецслужби намагалися за гроші завербувати розвідника однієї з військових частин.

Зловмисників затримали під час контрольованої передачі "таємних" документів та спроби їх переправлення російським кураторам.

Викритим агентам ФСБ РФ інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 ККУ).